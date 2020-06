VLOG WATCH: Lockdown Life and Updated House Tour of Janine Gutierrez

ADVERTISING

TULAD ng mga normal na mamamayan, nasa bahay lang din ang karamihan sa mga hinahangaan nating artista. Kapuso leading lady Janine Gutierrez is no exception!

Yes, kahit mukhang sosyal ang dalagang showbiz royalty ay stuck din sa kanyang sariling bahay with no kasambahay or drivers. Wala rin siyang kasamang kapamilya (or Kapuso). As in independent woman ang peg ni ateh!

On her latest vlog ay pinagbigyan niya ang request ng kanyang fans for a ‘Day in a Life’ kind of video plus updated house tour dahil last year ay ipinakita nito ang kanyang sariling condo unit.

Tara na’t samahan natin si Janine sa kanyang pagmamaneho papunta sa isang beterinaryo, sa paglalaba ng damit, pag-ayos ng mga gamit (at ibinunyag niya na dapat pala ay may bago itong pelikulang sisimulan bago pa nagkaroon ng lockdown), nagtupi ng natuyong damit, paglinis ng banyo, panonood sa laptop, pagkain ng almusal, pag-vacuum (a.k.a. bestfriend at kung anu-ano pang quaranthings! May mga practical tips rin itong ibinahagi patungkol sa independent living at minimalism. Watch and learn!

