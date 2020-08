VLOG WATCH: Liza Soberano reacts to ‘Ice Cream’ MV by BLACKPINK and Selena Gomez

ADVERTISING

DREAM COME TRUE para sa Kapamilya sweetheart na si Liza Soberano ang makitang mag-collaborate ang kanyang paboritong K-Pop Girl Group na BLACKPINK sa kanyang isa pang iniidolo na si Selena Gomez.

Ang ‘Ice Cream‘ ang pinakabagong kanta ng BLACKPINK na featured guest artist ang international superstar na si Selena Gomez. Bilang ‘Blink’ (fan ng BLACKPINK) at Selenator (tawag sa fans ni Selena Gomez), feeling in heaven na si Liza, huh!

Hindi na bago sa mga fans ang pagiging K-Pop lover ni Liza. Maliban sa BLACKPINK, nahuhumaling din ang dalaga sa grupong BTS at noong nakaraang Linggo ay gumawa rin ito ng reaction video sa first all-English song ng grupo na ‘Dynamite’. Trip pa nga niya na pasayawin ang dyowang si Enrique Gil at gayahin ang look at moves ng kanyang ‘bias’ o favorite member na si Kim Taehyung o V. Gagawin naman kaya niya ito?

Anyway, sweet yet playful ang lyrics ng ‘Ice Cream’. Swak na summer song ang kanta at halata ang impluwensya nina Selena Gomez at Ariana Grande sa lyrics ng kanta. Hindi niyo ba gets ano ibig namin sabihin? Panoorin niyo na lang!

Sa panahon ngayon na puro negativity ang laman ng balita, welcome change sa pandinig ang pagpasok ng mga bagong kanta na good vibes ang dala. Makakain nga muna ng ice cream!