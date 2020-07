VLOG WATCH: Liza Soberano kinopya ang look ni Blackpink Jennie mula sa ‘How You Like That’ Music Video

ADVERTISING

“Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that?!”

MASAYA ang mga diehard fans ng K-Pop Girl group na BLACKPINK dahil sa kanilang bonggang comeback noong nakaraang buwan. Iba’t ibang celebrities and enthusiasts na nga ang gumawa ng dance cover ng ‘How You Like That’ na kanya-kanya sila ng paandar. Gusto mo ng sampol? Panoorin mo ang pag-indak ng mga certified Blinks na sina Ella Cruz at AC Bonifacio.

Iba naman ang trip ng napakagandang si Liza Soberano. Imbes na sumayaw o magcover ng kanta ng sikat na grupo ay paggaya ng look ng leader ng banda na si Jennie ang napagtripan gawin ni Hope (palayaw ni Liza)

Sa kanyang bagong vlog channel ay may segment ito na ‘Liza Tries’. Bilang premiere salvo ay ginaya ni Hope ang look ni Jennie ng Blackpink by using the makeups she’s endorsing. Napakaganda na nga ni Liza, lalo pa itong bumongga!

Interesting din ang story time ni Liza kung saan ikwinento niya na noong bata pa lang siya ay big Kpop fan na ito. Mula Super Junior, Girls Generation and other pioneers ay naging fan na ito ngayon ng Blackpink, BTS among others.

Shinare din ni Liza na naging fan din siya ni Britney Spears noon at tulad ng isang ordinaryong faney, meron at meron siyang taong iniidolo growing up and actually, until now.

Sa totoo lang, gusto namin makita si Liza sa isang international movie kung saan leading lady siya ng isang sikat na Korean Oppa. We can make that happen, right? Kung sina James Reid at Nancy McDonnie ng Momoland nga ay magkakaroon ng teleserye, why not our dear Hope? How you like that?