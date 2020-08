VLOG WATCH: BTS ‘Dynamite’ MV Reaction Video ni Arci Munoz with Mother Dearest!

ADVERTISING

VERY VOCAL ang Kapamilya actress na si Arci Munoz na big fan siya ng bandang BTS o Bangtan Sonyeondan. Umabot pa nga sa punto na napanood niya ang ilang concerts sa ibang bansa, gumawa ng BTS Pilgrimage sa kanyang South Korea trip, bumili ng BT21 and BTS merch plus express her creativity sa pagrecreate ng ‘Serendipity’ ni BTS Jimin through a painting.

Nakakalula ang dami ng BTS / BT21 Merch ni Arci na sa totoo lang ay may kamahalan! Pati ang mother dearest niya ay big fan ng grupo kaya naman nakakatuwang panoorin na nakahanap ng bonding ang mag-ina sa pamamagitan ng BTS.

Panoorin ang nakakaaliw na mini-streaming party sa Munoz residence kung saan sumayaw ang mag-ina in the tune of the first all-English single ng BTS na ‘Dynamite’. Ito ang nag-iisang music video na nakaabot ng 101 Million views on the first 24 hours sa YouTube. Hanep!