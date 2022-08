VLOG WATCH: Kyline Alcantara travels to Busan, South Korea!

KYLINE ALCANTARA was chosen as the celebrity ambassador of Korea Tourism Organization (KTO) this year at ngayon nga ay nag-umpisa na ang dalaga sa pag-explore ng South Korea at little by little ay shini-share na niya sa kanyang social media accounts at vlog channel ang kanyang experience sa bansa.

Alam naman ng ‘sunflowers’ ni Kyline na mahilig siya sa K-pop at K-dramas kaya swak na swak sa kanya ang task na ito. Isa sa mga binisita ni Kyline ay ang Busan. Kung kayo ay fans ng BTS, ito ang hometown nina BTS Jimin at Jungkook!

Interested to explore Busan sa iyong dream South Korea trip? Watch Kyline’s vlog now for inspiration!