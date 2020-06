VLOG WATCH: Kris Bernal’s Branded Luxury Bag Collection!

ADVERTISING

BONGGA talaga ang Kapuso actress na si Kris Bernal. Maliban sa pagiging isa sa most trusted leading ladies ng GMA-7 at samu’t saring negosyo (siya ang founder ng SHE Cosmetics at may Korean Restaurant din ito), lalong bumobongga na rin ang kanyang YouTube channel. Ang latest pasilip ng dalaga ay ang Luxury Bag Collection nila ng kanyang Ate Kate na inumpisahan nila noong nasa Elementary pa lang si Kris.

Mahilig ang magkapatid sa Limited Edition Luxury Bags na lalong bumongga nang maging artista na si Kris Bernal. Ilang teleserye na rin kasi ang pinagbidahan niya. Ilan sa mga kilalang luxury brands na nasa first part ng Bag Collection nito ay ang Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Longchamp, Dior, YSL, Celine, Gucci, Burberry, Balenciaga, Jacquemus at marami pang iba. Nakakaloka! Kung sakali man mangailangan ng pera ang pamilya ni Kris, isang harbat lang sa koleksyon nila ay puwedeng-puwede na silang mamuhay ng komportable ng isa o dalawang buwan, huh!

Curious ka ba malaman kung ano ang top 3 favorite bags ng magsissy at kung alin sa mga bags na ito ang pinaka-special para sa kanila? What are you waiting for?! Nood na!