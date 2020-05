VLOG WATCH: Trending Newbie Kokoy de Santos in ‘Buhay Kwarentina’

ADVERTISING

TRENDING sa social media last weekend ang mga bida ng 2019 Cinemalaya controversial movie na ‘Fuccbois’. May nag-upload kasi ng full movie nito na walang permiso mula sa producers ng nasabing proyekto. Marami ang nagalit dahil na-pirata ang pelikula at hindi na nabigyan ng proteksyon ang mga artistang involved dito. As expected, marami ang natuwa dahil nakalibre sila ng sine na may mga ‘uncomfortable’ scenes and scenarios.

Sa mga curious sa isa sa mga bida na si Kokoy de Santos, ang good news ay may sarili na rin itong YouTube channel! Bilang panimula sa mundo ng vlogging ay gumawa ito ng ‘Buhay Kwarentina’ vlog. Maliban sa ‘Fuccbois’ ay may kasama rin ito sa ongoing iWant Originals series na pinagbidahan nina Julia Barretto at Tony Labrusca na ‘I Am U’ kung saan matindi rin ang love scenes nila ni Ina Raymundo. May upcoming ‘BL’ series din ito with Alex Diaz na tentatively titled ‘Oh, Mando’ na mula rin sa direksyon ng kanyang Fuccbois director na si Eduardo Roy Jr.

Sa mga fans ni Kokoy, magsubscribe na kayo para makatulong naman kayo sa pag-unlad ng karera niya, noh! Libre lang ito and the best part is it is legal! Gora na at subscribe na sa YouTube channel ng mala-Noel Centineo actor ng iWant. Malay natin, baka siya na ang susunod na Coco Martin na nag-umpisa sa daring indie films at naging biggest TV star ng Pilipinas? You’ll never know!