VLOG WATCH: Taping Room Tour ni Kim Chiu under ‘the new normal’

KAHIT NA maraming pinagdaanan (at patuloy na pinagdadaanan) ang ABS-CBN, tuloy-tuloy pa rin ang taping ng ilan sa mga programa nito tulad ng ‘Love Thy Woman‘ na pinagbibidahan nina Kim Chiu, Xian Lim at Yam Concepcion.

Narinig niyo ba ang bagong patakaran na dapat ay i-lockdown sa iisang lugar ang cast, staff and crew ng mga TV and movie projects na ongoing ang taping? Totoo ‘yun! Patunay dyan ang latest vlog update ni Kim Chiu kung saan nagbigay ito ng simpleng ‘room tour’ ng tinutuluyang kuwarto sa isang hotel na pinaglagyan ng ‘Love Thy Woman’ production. Isang buwan na puspusan ang taping ng lahat while consciously observing social distancing. Hindi rin lumalabas at iwas din sa pagpapapasok ng mga tao. Sa katunayan, walang Personal Assistant o P.A. si Kim. Ipinakita niya ang kanyang mini kitchen, closet full of Jia Wong outfits (karakter niya sa Love Thy Woman’ at kung anu-ano pang interesting na impormasyon tungkol sa kanilang ongoing taping.

O, talagang kinarir na ni Kim ang ‘bawal lumabas’, ‘diba? Safety first!

Keep your eyes open dahil napakaguwapo naman talaga ng camera man ni Kim para sa vlog na ito. Guess you know who we’re referring too! Ayiiii!

