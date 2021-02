VLOG WATCH: KC Concepcion surprises Sharon Cuneta on her birthday in Amanpulo

NAGING usap-usapan noong nakaraang taon na may ‘misunderstanding’ diumano sa pagitan ng mag-inang Sharon Cuneta at KC Concepcion. Nag-umpisa ito sa ilang social media posts ng Megastar at pagiging M.I.A. o ‘Missing in Action’ ng kanyang panganay.

Lately ay may mga sightings na rin ang mag-ina at para matigil na rin ang usap-usapan ng mga netizens sa ‘falling out’ ng dalawa, ipapakita namin sa inyo ang isa sa latest vlogs ng Mega daughter.

Sa Amanpulo nag-celebrate ng kanyang kaarawan ang Megastar with the Pangilinan Family. Nagpanggap si KC na ito’y hindi sisipot. ‘Yun pala, may sorpresang handog ito para sa ina. Kakuntsaba pa nito ang good friend na si Tim Yap at may dala pa silang Strawberry Shortcake from Forbes Park at mga pagkain na paborito ni Shawie. How sweet, ‘diba?

Ang tanong: May MEGA Suprised reaction ba si Shawie o expected na niya ang ‘pa-surprise’ ng kanyang panganay? Ano ang hitsura ng mga casitas sa Amanpulo, na kilala bilang pinakasosyal na isla sa Pilipinas? Panoorin na ang sweet as strawberry shortcake vlog na ito to find out!