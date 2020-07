VLOG WATCH: Julia Barretto’s ‘new normal’ shoot and sister Claudia’s 21st Birthday Celebration (plus Dalgona Coffee!)

ADVERTISING

SLOWLY ay nagbabalik na sa production shoot ang ilang Kapamilya stars with various projects (TV, Film, Digital etc.). Isa sa mga artista na naka-experience na ng taping under ‘the new normal’ ay ang napakagandang si Julia Barretto.

Ilang linggo na rin walang update ang dalaga kaya naman takam na takam ang kanyang subscribers and loyal fans. Nabusy lang naman si Julia sa kanyang shoot na hindi kami sure kung TV, movie o digital project ba. Ang klaro ay ni-require ito na i-lockdown with the cast and crew of the project. Makikilala rin natin ang hair stylist na ka-trabaho na ni Julia mula noong ito’y isang child star pa lamang.

Huli man sa trend ay sinubukan pa rin ni Julia na gumawa ng Dalgona Coffee sa bahay. Masarap ba? Well….

Nagluto rin ito ng simple dish for her brother at may pasilip din sa ‘quarantine birthday’ ng kanyang younger sister na si Claudia na ngayo’y 21 years old na. Love Julia and the Barretto Family? Well, nood na!

ADVERTISING