VLOG WATCH: Jojowain o Totropahin Challenge nina Aljur Abrenica at Kylie Padilla (may napikon?!)

TOTROPAHIN O JOJOWAIN? Ito ang isa sa pinaka-trending na ‘challenge’ sa YouTube na nag-umpisa noong nakaraang taon. Hanggang ngayon ay nilalaro pa rin ito ng mga YouTubers lalo na ang mga baguhan. Guess who’s the latest Pinoy hunk na may bagong channel? Yep, it’s Mr. Aljur Abrenica!

Bilang isa sa paunang vlog ng hunk actor, kasama niya ang kanyang napakagandang misis na si Kylie Padilla to take on the ‘ToTropahin o Jojowain’ challenge. Kung fan kayo ng dalawa or updated kayo sa showbiz chika, alam na alam niyo naman siguro na marami-rami na rin boys and girls na na-link sa dalawa lalo na noong sila’y magdyowa pa lamang.

Some days ago ay inamin ng ultimate loveteam ni Aljur na si Kris Bernal na nainlab ito sa kanya. Was the feeling mutual back then?

Hot na hot naman ang tambalan nina Kylie Padilla at Ruru Madrid as seen in Encantadia and TODA One I Love. Nagselos ba si Aljur?

Sino kina Aljur at Kylie ang ‘napikon’ nang mabanggit ang mga pangalang Kristoffer Martin, Dennis Trillo, Martin del Rosario, Jessy Mendiola, Rhian Ramos at Shaina Magdayao?

Panoorin ang nakakaaliw na video ng mag-asawa! Teka… Bakit walang nagbanggit ng pangalan nina Louise delos Reyes at Geoff Eigenmann? Haha! Peace!