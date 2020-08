VLOG WATCH: Jennylyn Mercado, Dennis Trillo and Nyoy Volante sings Bill Wither’s ‘Lovely Day’

ADVERTISING

ARE YOU having a bad day? Are things not going your way? Is negativity surrounding you at the moment? It’s time to break free and have a lovely day!

Nagiging escape natin ngayon ang panonood ng KDramas, pagbabasa ng libro o online articles at pakikinig ng kanta. Nauuso ngayon ang mga cover versions ng classic songs at ito ang mas inaabangan namin sa YouTube channel ni Jennylyn Mercado na may CoLove project with her boyfriend Dennis Trillo.

Ilang beses na natin nai-feature rito sa Pinoy Parazzi ang mga cover songs ng JenDen tulad ng Silly Love Songs ni Paul McCartney with Wings, na naging mabenta sa mga loyal fans ng bandang The Beatles.

This time, ang kantang ‘Lovely Day’ naman ni Bill Withers ang kinover nina Jennylyn at Dennis with special guest acoustic hero Nyoy Volante. S’yempre, kasama ang 3rd Avenue.

Isa si Nyoy Volante sa mga talented artists sa bansa na iniidolo nina Jennylyn at Dennis kaya isang malaking karangalan sa kanila na maka-colove (collab) nila ang singer na hopefully will help their audience have a ‘lovely day’. Ang sarap pakinggan mga bes!

Love this version of Lovely Day with Nyoy Volante on main vocals, Jennylyn Mercado on bass and Dennis Trillo on drums!