VLOG WATCH: Jed Madela covers ‘Dynamite’ by BTS

MARAMI na talaga ang napapa-‘shining through the city with a little funk and soul’ ngayon dahil sa earworm dance track ng grupong BTS na ‘Dynamite‘. Ilan sa mga artistang certified BTS Army ay sina Liza Soberano, AC Bonifacio, Ruru Madrid at Arci Munoz. Sino ang bagong dagdag? Walang iba kundi ang balladeer na si Jed Madela!

Ayon kay Jed Madela, ang kanyang ‘Dynamite‘ ang pumukaw ng kanyang atensyon. Katulad ng ibang BTS Army na nainlab sa kagalingan nina RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V at Jungkook, hindi na rin nakawala sa ‘rabbit hole’ ang magaling na singer.

S’yempre, hindi na rin niya pinalagpas ang oportunidad na magrecord ng sariling cover ng ‘Dynamite’ na talagang abot na abot ang high notes! Pak na pak!

Habang isinusulat namin ito ay maraming BTS Army ang naging supportive kay Jed. Sa katunayan, nabubudol na si Jed at pakiwari namin ay nahihilo na sa dami ng BTS Merch na nabibili niya. We should know – nabudol din kami! Ha-ha-ha!

Inaabangan na namin ngayon ang cover niya ng solo song ng kanyang bias na si V (Kim TaeHyung) na ‘Winter Bear’.