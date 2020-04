VLOG WATCH: Janine Gutierrez in New York Fashion Week 2020

ADVERTISING

MAGPAKA-GLAMOROUS muna tayo today!

Miss niyo na ba ang mga fashionista vlogs ng mga paborito ninyong celebrities and YouTubers? Bago pa na-implement ang Enhanced Community Quarantine sa Pinas at Lockdown sa New York ay nakalipad ng Amerika ang Kapuso actress/model na si Janine Gutierrez para tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang endorser for a hair brand. Naging busy ito sa pictorials sa iba’t ibang shooting locations within NYC at panonood mismo ng pagrampa ng mga modelo sa catwalk ng New York Fashion Week F/W 2020.

Alam namin na bagot na bagot na kayo sa bahay dahil hindi niyo mairampa ang mga glamorous outfits ninyo these days. For the mean time, let’s watch Ms. Janine as she struts the streets of New York! It reminds is of her last soap opera ‘Dragon Lady’. Fierce and Elegant lang talaga ang peg ng ateh mo!

Kung hindi nagkaroon ng Enhanced Community Quarantine sa Pinas ay showing na dapat sa mga sinehan ngayon ang pelikula nila ni Paulo Avelino na “Ngayon Kaya” bilang parte ng dapat sana’y 1st Metro Manila Summer Film Festival. Kailan kaya natin ito mapapanood? Sana, soon. Nakakaaliw dahil naikwento niya ito sa kanyang hairstylist at mukhang interesado rin sila na mapanood ang bagong pelikula ng aktres.

ADVERTISING

PS: Panoorin hanggang dulo ang special vlog ni Janine dahil mamimigay ito ng Louis Vitton wallet!