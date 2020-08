VLOG WATCH: Jak Roberto, pinagtripan na naman si Barbie Forteza sa mismong birthday niya

ADVERTISING

JULY 31 ang birthday ng Kapuso Princess na si Barbie Forteza. S’yempre, given na mag-expect ito ng little something from her hunky boyfriend Jak Roberto lalo na’t hindi pa naman implemented ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ noon.

Normally, mga dyowa ang unang babati sa’yo ng Happy Birthday once the clock strikes at 12 midnight. Ano napala ni Barbie? Wala. As in zero greeting from her boyfriend Jak! Naku, bad po ‘yan!

‘Yun naman pala, isa na naman ito sa pakanang prank ng Kapuso hunk actor na marami-rami na rin babang ‘niloko’ para sa kanyang vlog. Na-prank na rin nito last month si Barbie sa pamamagitan ng pagpanggap na siya ay mabaho at nangangasim na (suka pa more!). Pati ang younger sister niya na si Sanya Lopez ay hindi rin niya pinalagpas! One time ay pinagtripan nito ang kapatid at kinuntsaba ang lahat ng kasama sa bahay at mga bisita na huwag pansinin ang dalaga na ikinatampo nito.

This time, ang bagong-bago (?!) na prank na kunwari ay nakalimutan ang birthday ng girlfriend ang ginawa nito. Hindi napigilan ni Barbie na magtampo at kalauna’y umiyak dahil ang akala niya at talagang kinalimutan ng boyfie ang kanyang birthday. How rude naman talaga kung hindi ito prank, huh!

Buti na lang at isang prank lang ito! Happy Birthday sa’yo, Barbie! Sana makabawi ka rin ng bonggang-bongga sa boyfriend mo! Dapat malupit na prank!

Aliw din naman ang mga pranks ni Jak, pero sana ay maghinay-hinay na rin muna ito sa pranks. What about workout videos or day in the life of Jak Roberto type of vlogs? Suggestion lang dahil mahirap na – baka maumay ang mahigit 1 million followers!