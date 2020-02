VLOG WATCH: Ivana Alawi, naging extra muna bago naging contract star ng ABS-CBN!

ADVERTISING

NAKAKAALIW talaga ang Kapamilya sexy actress/vlogger na si Ivana Alawi. Kahit na in the last two years lang naging visible sa Kapamilya network ang aktres, alam niyo na ba na sampung taon din ang ginugol ng dalaga para marating ang kinaroroonan niya ngayon?

Sa kanyang latest vlog entry ay ikwinento ni Ivana ang mga paghihirap na kanyang pinagdaanan. Nag-umpisa ang pangarap niya na maging artista nang mapanood ang teleseryeng ‘Pangako Sa’yo’ nina Kristine Hermosa at Jericho Rosales noong sa Bahrain pa nakatira ang kanyang pamilya. Pag-uwi sa Pilipinas ay sinubukan nito mag-audition sa ABS-CBN at nag-VTR sa iba’t ibang ahensya pero hindi siya nakukuha. Ang batang kapatid na si Mona Louise Ray (from GMa’s Munting Heredera) ang laging nakukuha. Nag-audition ito sa mga reality-based shows like Pinoy Big Brother at nakapasok ito sa Starstruck Batch 6. Unfortunately, isa siya sa mga unang natanggal. Nawalan na ng pag-asa ang dalaga at nagdesisyon na mag-aral na lamang.

Ngunit ang kanyang mother dearest ay natural na fighter! Ipinadala niya ang mga larawan ng anak sa mga kilalang talent managers and fortunately, napansin ito ni Perry Lansigan and before you know it, Ivana is on our TV screens showing her natural sexiness and sex appeal! Ngayon ay isa na itong certified ABS-CBN contract star at nakatakdang magbida sa ‘Ligaya’ with Kit Thompson. May ilalatag na rin na bagong pelikula para sa kanya na Star Cinema ang producer.

Nakakatuwa dahil kahit na pa-sexy si Ivana, kitang-kita naman sa mga videos niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. ‘Yun naman talaga ang importante, ‘diba? Basta nandyan ang pamilya mo, magiging confident ka to pursue your dreams!

ADVERTISING

Congratulations, Ivana!