VLOG WATCH: Ivana Alawi at Alex Gonzaga, nagsama para sa bonggang Mukbang Prank!

SA WAKAS, nagsama na sa isang collaboration (first of many?) ang dalawa sa pinakasikat na Pinoy Celebrity YouTubers ngayon na sina Alex Gonzaga at Ivana Alawi! Matagal nang nirerequest ng fans ng dalawa na magsama sana ang dalawang kalog na Kapamilya stars.

Dahil parehong mahilig mag-prank ng mga kapamilya, hindi na kataka-taka na isang prank din ang naisip nilang gawin. The victim? The Mother and Younger Sister of Ms. Ivana Alawi.

Big fan ni Alex Gonzaga si Mommy Fatima (Ivana Alawi’s Mom) kaya naman excited ito na ipagluto ang kanyang idol. Nagpanggap si Ivana na kunwari;y nagseselos sa special treatment ng ina sa kanyang superstar na bisita.

Habang kinakain ang mga hinandang seafoods like King Prawns etc, may-question and answer portion with Mona (younger sister of Ivana). Bigla na lang ay nagpaka-Best Actress in a dramatic role si Alex at nagpanggap na inaaatake ng allergy habang lumalafang! KALOKA!

Panoorin kung ano ang ending ng Seafood Allergy Mukbang Prank na ito. Nakabawi rin si Ivana sa kanyang nanay at kapatid na pina-Tulfo siya noon! Ha-ha-ha!