VLOG WATCH: How to Cut and Color Your Hair While on Quarantine by Bela Padilla

BORED KA NA ba sa bahay habang naka-Enhanced Community Quarantine pa? Sawa ka na ba manood ng KDrama? Hindi na ba keri ng efforts mo na magluto ng kung anu-ano o kaya karirin ang fitness goals mo? Nababagot ka na bas a TikTok o sa pagba-browse ng iyong social media accounts? Bakit hindi mo na lang kaya pagtuunan ng pansin ang iyong buhok?

Sure ako na marami sa inyo ang atat na atat nang pumunta sa suking barber o parlorista. Ang bad news ay kahit na may Modified Enhanced Community Quarantine na sa Metro Manila in the coming days ay hindi pa rin masisiguro ang pagbukas ng mga barber shops at salon. Ang iba ay dumidiskarte na lang. Isa na si Bela Padilla sa mga artistang napagdiskitahan na ang buhok.

Panoorin natin ang napaka-gandang dalaga na naging matagumpay ang kanyang attempt sa paggupit at pag-style ng kanyang buhok. Matuto muna tayo sa may experience na bago natin pagdiskitahan ang sarili nating crowning glory, huh!

Miss mo na ba si Bela? Available na sa iWant ang pelikulang Mananita na pinalabas sa mga piling sinehan noong December 4, 2019. Baka bet mo ‘to panoorin lalo pa’t trending ang salitang Mananita these days ahihihi.

