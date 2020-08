VLOG WATCH: How Sanya Lopez prepares her favorite ramen (na may hugot!)

ADVERTISING

ISA KA BA sa mga taong adik na adik sa ramen? Nagsulputan sa Metro Manila at iba’t ibang parte ng Pilipinas ang mga Japanese at Ramen restaurants kaya naman lalo na itong minahal ng mga Pinoy.

Ang kaso, dahil sa MECQ ay napilitan tayo na manatili na lang sa bahay at magpadeliver na lang ng pagkain tuwing meron tayong mga cravings. Para sa Kapuso sexy actress na si Sanya Lopez, nagawan niya ng paraan ang kanyang ramen cravings dahil siya na mismo ang gumawa nito sa bahay!

Watch the lovely Sanya Lopez prepare her ramen! Alam niyo ba kung ano ang special ingredients niya? MGA HUGOT! May nanakit ba sa’yo gHorL?!

Ang sistema ngayon ng ramen houses ay nakapack na ang mga ingredients ng kanilang special ramens at ikaw na mismo ang ‘magluluto’ nito. Yes, you can do it at home at magiging kasing-sarap pa rin ito ng dine-in ramens na ating nakasanayan noong ‘normal’ pa ang lahat.

If you love Ramen or Sanya Lopez, panoorin na ang video na ito at sabayan ang paborito nating hottie! Sakto na lumalamig na ang panahon ngayon at masarap mag-ramen bilang pampainit. Bonus pa na si Sanya pa ang ‘kasabay’ mo! Watch na and Eat na! Yum!