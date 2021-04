VLOG WATCH: How Mariel Rodriguez lost 42lbs in 3 months!

KATULAD ng ilan sa mga mommies na nahihirapan magbawas ng timbang pagkatapos manganak, isa rin ito sa naging frustration ng maybahay ni Robin Padilla na si Mariel Rodriguez. Now older with two beautiful kids, ang pag-undergo ng isang weight loss journey ay magiging isang malaking challenge.

Well, extra challenge accepted for Mariel! In just three months ay nakapag-lose ito ng 42 lbs! Inumpisahan nito ang kanyang balik-alindog program noong December 1, 2020 and fortunately, na-document niya ito at nakagawa ito ng isang vlog para ma-inspire ang mga momshies na makakanood. Tinapos muna niya ang kanyang breastfeeding journey kaya naman isang bagong pagsubok ang kanyang tinanggap at ‘yan ay ang pagpapapayat!

Sa umpisa ng kanyang weight loss journey siya ay 88.6 kg. Discipline and motivation ang kanyang armas kaya in a span of three months ay na-achieve na niya ang kanyang initial weight goal. Paano? Well, panoorin mo! Dagdag pa ang mga bonggang diet-friendly recipes!