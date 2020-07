VLOG WATCH: How Heart Evangelista paints luxury hand bags for her clients

ADVERTISING

HEART EVANGELISTA is not just an actress, model, businesswoman, politician wife and socialite. She has more to offer kaya naman hanggang ngayon ay mahal na mahal siya ng kanyang loyal fans – masa man o sosyal!

Isa sa mga talento ng Heart ang pagpipinta. At hindi lang basta painting sa canvass ha? Pati mga luxury hand bags ay kanyang pinipinta!

Sa kanyang bagong vlog ay ipinasilip ni Heart sa kanyang mga followers ang isang typical work from home day for her. This time, ang pagpipinta ng isang Hermes Kelly with Togo Leather na nirequest ng kanyang kliyente. Huwaw, sounds expensive po talaga mga ateh!

Panoorin ang satisfying painting video ng nag-iisang Heart Evangelista! Sa sobrang bilib namin ay nagtataka kami paano niya nagawa ang napakametikulosong pagpipinta ng luxury hand bag na hindi siya nadudumihan! All in all ay nagawa niya ito for five hours. Flawless! What a talented artistic queen!

