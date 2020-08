VLOG WATCH: House Tour sa Minimalist Home ni Erich Gonzales!

ADVERTISING

SI ERICH GONZALES ang isa sa mga female celebrities natin na active sa YouTube. Hindi mo man siya nakikita palagi sa news o tila naka-pause lahat ng TV and movie projects na dapat niya gawin, she sees to it na in a way ay active pa rin siya sa pagpapasaya ng kanyang fans.

Kamakailan lang nang matanggap nito ang kanyang Gold Play Button mula sa YouTube. Bilang pa-thank you sa kanyang fans and followers, tinupad na rin niya ang most requested video: A House Tour!

Kung ang ibang celebrities ay puro mamahaling gamit na may bonggacious na closet, gadgets at kung anu-ano pang anik-anik, ang bahay ng dalaga ay simple pero elegante, which reflects her personality ‘di ba? Kung mapapansin niyo, hindi mahilig sa pa-PR ang dalaga kaya naman marami ang nagmamahal sa kanya.

Panoorin ang House Tour ni Erich Gonzales. Nawa’y mainspire kayo kung sakaling gusto ninyong i-embrace ang minimalism sa bahay ninyo.

