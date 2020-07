VLOG WATCH: House Tour sa Bonggang Bahay ni Gabbi Garcia!

ADVERTISING

Well, hindi tayo sa Lireo pupunta. Sa totoong palasyo ng makabagong Reyna Alena ng Encantadia na si Gabbi Garcia an gating masisilip ngayon din!

Si Gabbi Garcia ang isa sa IT Girls ng Kapuso Network. Ang kanyang pagiging sweet, bubbly and fashionable ang naging charm ng morena actress. Ngayon ay nagiging active na ito muli sa kanyang YouTube channel na feeling namin ay may influence din ang kanyang current boyfriend na si Khalil Ramos, na naging leading man niya sa 2019 Pista ng Pelikulang Pilipino entry na LSS.

Sa pagganap bilang Reyna Alena, numerous endorsement deals and TV shows sa Siyete ay nakapundar na rin ng magandang bahay si Gabbi with the help of her parents. Ang nagustuhan namin sa house tour ni Gabbi ay ipinakita niya talaga ang lahat! Ramdam mo rin na every detail of the house is a reflection of the family living in it – from garden, to dining area to living room except the private rooms (for now – baka separate video ang room tour ng aktres!). Dahil ito ang most requested video ng fans ng dalaga, she made your wish come true!

Tara na’t silipin ang bonggang palasyo ni Gabbi Garcia! May this video inspire you to strive harder so you can buy and build your own dream house!