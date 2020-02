VLOG WATCH: Heart Evangelista, rumampa Paris Fashion Week 2020

ADVERTISING

FASHIONISTA. ‘Yan ang perfect word to describe the one and only Heart Evangelista.

Alam namin na marami na ang nakakamiss kay Mrs. Escudero pagdating sa paggawa ng romance-comedy series (pinakahuli ay ang ‘My Korean Jagiya’ na more than two years ago na naipalabas) o pelikula (Trophy Wife ba ang pinakahuli? Napakatagal na!). Buti na lang at may YouTube channel ito kung saan naisishare pa rin ni Heart ang kanyang mga adventures pagdating sa travel, fashion, business at kung anu-ano pa. From time to time ay may mga inspiring videos din ito na makakatulong sa kanyang fanbase.

Sa latest video ni Heart ay ipinasilip niya sa atin ang glamorosang Paris Fashion Week kung saan siya ay naimbitahan muli. One thing is for sure: She is a certified crazy rich Asian!