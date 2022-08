VLOG WATCH: Get Ready with Max Collins (GMA Gala Night)

MAX COLLINS is definitely one of the Kapuso stars who exudes such classic beauty. No wonder lagi siyang nasa listahan ng mga Most Beautiful and Good-Looking attendees ng ginanap na first ever GMA Gala Night!

For the first time din ay nakapagsuot si Max Collins ng isang Michael Cinco gown, na kering-keri talaga niya. Napakaganda ni Mommy Max!

Sa mga curious kung paano naghanda ang aktres para sa importanteng gabi ng mga Kapuso stars, nood na! At the same time, bigla namin na-miss si Max sa primetime ng GMA. Teleserye comeback, when?