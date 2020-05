VLOG WATCH: Get Ready with Gabbi Garcia + Q&A

ADVERTISING

NABUHAY muli ang vlog channel ng Kapuso actress na si Gabbi Garcia! Huling update kasi nito ay last year pa habang nagpo-promote sila ng kanyang boyfriend na si Khalil Ramos ng pelikulang LSS na parte ng 2019 Pista ng Pelikulang Pilipino. Mapapanood na ang nasabing feel-good movie full of Ben & Ben songs ng libre sa iflix!

Katulad ng mga kapwa niya artista, bagot na rin sa bahay ang morena beauty na ito kaya naman para may magawa ay nag-vlog na rin ito ng ‘Get Ready with Me’ vlog. Ginamit na rin niya ang pagkakataong ito upang mangalap ng katanungan mula sa kanyang fans at sinagot ito ng isa-isa. As expected, related sa makulay nap ag-iibigan nila ni Khalil ang karamihan sa katanungan at may ilan din na curious kung ano na nga ba ang feelings niya sa Encantadia, na muli ay palabas sa primetime block ng GMA-7. Sa programang ito ginampanan ni Gabbi ang papel na Alena. Minana niya ito sa now-Kapamilya talent na si Karylle. Ito na rin ang naging huli nilang proyekto ng dating ka-loveteam (and ex-boyfriend?) na si Ruru Madrid. Ano nga ba ang mga reflections and realizations ng isang Gabbi Garcia na sa programa na nag-debut at nagmature bilang isang artista?

Panoorin ang mahaba-habang ‘Get Ready with Me’ vlog ni Gabbi! Huli natin napanood sa primetime ang dalaga sa action series na ‘Beautiful Justice’ with Yasmien Kurdi and Bea Binene. In fairness, bumenta rin ang loveteam nila ni Gil Cuerva rito, huh! Magkakaroon kaya sila ng follow-up project after ECQ?