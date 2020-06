VLOG WATCH: From Bashing to Blessings: Kim Chiu’s ‘Bawal Lumabas’ Journey

ADVERTISING

FROM BASHING to Blessings. ‘Yan ang plot twist ng ‘Bawal Lumabas’ journey ng Kapamilya actress na si Kim Chiu. Ito ang perfect example ng katagang ‘When life throws you lemons, make a lemonade!’.

Nag-umpisa ang pambabash ng mga netizens kay Kim Chiu nang magsalita ito sa Laban Kapamilya livestream na dinaluhan ng iba’t ibang Kapamilya talents. Dito ay sinubukan ni Kim na ipaliwanag ang tunay niyang saloobin sa nangyaring ABS-CBN Shutdown, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng solusyon.

Dahil sa ‘bawal lumabas’ explanation ng dalaga ay pinagtawanan si Kim at naging viral ito. Agad din na nagkaroon ng ‘dance version’ ito na before you knew it, marami nang dance covers ito sa YouTube at Tiktok. May isang concerned citizen naman ang nagsulat ng kanyang open letter in sympathy to Kim.

Dahil na rin sa siya’y surrounded by love and genuine concern of the people around her, bumangon si Kim sa kanyang pagkalugmok. Imbes na magmukmok lalo, she used the situation to her advantage by recording an official song version of ‘Bawal Lumabas‘ at nagkaroon na rin ito ng ‘Bawal Lumabas Merchandise’ na pinakyaw naman ng mga tagahanga at tagasuporta niya. Lahat ng kinita nito ay idinonate ni Kim sa iba’t ibang charitable causes. Ang bongga ‘di ba?

Panoorin ang dramatic yet inspiring journey ni Kim! Nawa’y mapulutan ito ng aral at lakas ng loob. Just keep fighting!