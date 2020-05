VLOG WATCH: Fitness Friday with Kapuso Hunks Juancho Trivino and Kristoffer Martin

ADVERTISING

IT’S FRIDAY! Musta na ba ang fitness goals ninyo?

Marami ang nagsasabi na may dalawang klase ng tao pagkatapos ng Enhanced Community Quarantine: Mga taong sineryoso ang kanilang fitness goals sa pamamagitan ng tamang pagkain at exercise at mga taong puro Kdrama at lamon ang inaatupag.

Para sa mga non-celebrities like us, keri lang natin na ang pagbabad sa harap ng tv at pabalik-balik sa ref ang ating routine. Sa mga artista katulad ng Kapuso hunks na sina Juancho Trivino at Kristoffer Martin ay kinakailangan pa rin nila siguraduhin na yummy pa rin sila after the lockdown para tuloy-tuloy lang ang pasok ng mga offers!

Bagong kasal si Juancho Trivino sa kanyang wifey na si Joyce Pring habang ini-enjoy pa rin ni Kristoffer Martin ang kanyang bachelor life. On TV, huling teleserye project ni Juancho ang Madrasta with Arra San Agustin and Thea Tolentino while Kristoffer was last seen sa Dragon Lady.

Sa Fitness Friday segment ni Juancho sa kanyang personal vlog ay nakapanayam na rin niya ang kapwa Kapuso hunk na si Anjo Damiles. Sa kanyang Fitness Friday vlog with Kristoffer ay nag-asaran ang magkaibigan dahil hindi pala inimbitahan ni Juancho ang kaibigan sa kanyang wedding! Kaloka! Why naman kaya?

Interesting din ang pagbili nila ng Top 5 Kapuso Shows at ilan sa mga bagay na namimiss nila sa outside world. Ang mga Kapuso viewers kaya ay sabik na rin sa pagpapa-yummy nila? Ito muna ang patikim! Maki-exercise na rin kayo!