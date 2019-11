VLOG WATCH: Erich Gonzales, lakwatsera mode sa Europa!

ADVERTISING

MATAGAL-TAGAL na rin natin hindi napapanood sa TV o pelikula ang Kapamilya actress na si Erich Gonzales. Where is she?

Sure ako na miss na miss na siya ng kanyang loyal fans. Hanggang ngayon ay wala pa rin naririnig sa aktres tungkol sa pag-alis niya sa proyekto niya supposedly with Kim Chiu and Xian Lim. Quiet din ito sa kasagsagan ng issue sa Barretto Family (she’s a close family friend). Paano nga naman siya makakapagsalita kung ini-enjoy niya ang kanyang break from the stressful world of showbusiness?!

Anyway, sa kanyang YouTube channel naman ay masipag si Erich na mag-upload ng videos from her adventures sa Europe. Ang latest ay ang kanyang pagpunta sa Prague in Czech Republic, na itinatawag na isa sa pinaka-romantic na lugar sa mundo. Ano, curious ka na? Watch na!

