VLOG WATCH: Erich Gonzales Cooking Bonding Time with Dina Bonnevie

REUNITED ang bonggang mag-ina ng teleseryeng ‘The Blood Sisters‘ na sina Erich Gonzales at veteran drama actress na si Dina Bonnevie. Ang nakakatuwa, two years na rin magbuhat nang magkatrabaho ang dalawa sa programa pero solid pa rin ang nabuong mother-daughter friendship sa pagitan nilang dalawa.

Dahil lifted na ang Enhanced Community Quarantine o ECQ, nakakalabas-labas na si Erich (talagang kinarir ng dalaga ang kanyang stay home rule na kitang-kita sa mga videos na kanyang na-upload). Isa si Dina Bonnevie sa mga taong napili nitong kitain maliban kina Enchong Dee at Ogie Diaz.

For their reunion ay sinamahan ni Erich si Miss D at ang kanyang stepdaughter na si Marie na mukhang sweet girl din!

Para sa kanilang bonding cooking session, gumawa sila ng trending quarantine favorite na ‘Sushi Bake‘ na may tatlong variants plus Oysters with Aburi Sauce and 3-Cheese Sauce. Sarap ‘di ba? Nakakatakam!

Actually, hindi ito ang unang pagkakataon na nagrecord sila ng cooking video. Nakapagluto na rin sila ng Baked Salmon last year. Yummeh!

Nakakatuwang panoorin ang bonding moment nina Erich at Dina Bonnevie. Kitang-kita ang kanilang genuine love for each other na sure kami na nagreflect din sa lasa ng kanilang niluto! Penge naman kami nyan!