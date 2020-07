VLOG WATCH: Enchong Dee and Erich Gonzales react to ‘thirst tweets’

ADVERTISING

REUNITED ang dating magka-loveteam sa Kapamilya network na sina Enchong Dee at Erich Gonzales (or EnRich). Matagal-tagal na rin natin sila hindi napapanood sa pelikula at telebisyon (last project nila ang TV series na ‘The Blood Sisters’).

This time ay nagsama muli ang dalawa sa bagong vlog channel ni Enchong Dee para magbasa ng ‘thirst tweets’ na directed kay Enchong. Alam naman natin na si Enchong ang isa sa pinaka-hunk actors ng ABS-CBN at ngayon ay isa rin siya sa pinaka-opinionated na celebrities natin. Walang etchos si Enchong!

Si Erich Gonzales ang kauna-unahang celebrity guest sa channel ni Enchong. Nakakatuwa dahil kahit hindi naman sila nagkatuluyan in real-life, nananatili ang nabuo nilang friendship. No wonder na hanggang ngayon ay kinakapitan pa rin sila ng kanilang loyal followers. Isa ang kanilang tambalan sa mga partnerships na hindi kailangang gumimik na sila ay romantically involved to make fans fall for them.

Anyway, paano kaya magrereact si Enchong sa mga pagnanasa ng netizens sa kanya? Idagdag pa ang contagious bungisngis ni Erich? Panoorin na ang video na ito at malalaman niyo rin kung bakit namasa ang kili-kili ni Enchong! Chos!

