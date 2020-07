VLOG WATCH: Ella Cruz dance cover of BLACKPINK’s ‘How You Like That’

ADVERTISING

SIKAT NA SIKAT ngayon ang bagong kanta ng K-Pop Superstars na BLACKPINK. Samu’t saring dance covers ng kanilang latest hit na ‘How You Like That‘ ang naglipana sa YouTube at iba pang social media sites.

S’yempre, hindi magpapahuli ang actress/dancer na nagkaroon ng rare opportunity na sumayaw at magperform sa harap ng BLACKPINK. I am talking about childstar turned star dancer na si Ella Cruz!

Bilang isang true blue Blink (tawag sa fans ng BLACKPINK), medyo expected na ng followers niya na magkakaroon ito ng dance cover at hindi niya binigo ang mga ito! On her latest video upload ay pinatunayan ng dalaga na isa siya sa pinakamagaling na dancers sa Pilipinas.

Panoorin ang paggiling ni Ella Cruz sa bagong dance hit nina Jennie, Lisa, Jisoo at Rose. Kung curious kayo sa comeback ng BLACKPINK, basahin ito.

Isa rin ang teen dancer na si AC Bonifacio sa mga nangarir ng pagcover ng ‘How You Like That’. What if magshowdown ang dalawa? Tapatan na! How You Like That, Blinks?