VLOG WATCH: El Nido Island Hopping Tour with Sexy Katrina Halili!

BAGOT NA BAGOT ka na ba sa bahay? Why don’t we all visit El Nido, Palawan virtually?

Ang hot momma ng Kapuso network na si Katrina Halili is the newest celebrity bitten by the YouTube bug! Bilang isang tunay na residente ng napaka-gandang El Nido sa Palawan , nakapag-island hopping ang aktres with her beloved family and her Baby Girl Katie noong nakaraang taon. Sure kami na kung hindi nagkaroon ng lockdown ay marami sa inyo ang nagpaplano na maglakwatsa at mag-island hopping sa El Nido. If you want to take a glimpse of the Philippines’ summer spot, watch this video!

Bago nagkaroon ng Enhanced Community Quarantine o ECQ ay regular na napapanood bilang Lillian sa GMA Afternoon Prime series na Primadonnas si Katrina Halili. Marami ang kinikilig sa mas ‘matured’ na tambalan nila ni Wendell Ramos at warlahan sa pagitan nila ni Aiko Melendez. Habang wala pang regular taping para sa teleserye ay mas tinutuunan ng pansin ng aktres ang bonding time nila ng kanyang anak na si Katie.

Alam niyo ba na may farm at hotel sa El Nido si Katrina Halili? Better stay there soon at malay mo, ma-meet mo pa ang napakaseksing aktres! Pak!

