VLOG WATCH: Donnalyn Bartolome, nakipag-life swap sa isang tricycle driver

ADVERTISING

“INSTEAD of bashing, we will educate.”

‘Yan ang paunang sambit ng internet sensation turned actress/performer na si Donnalyn Bartolome sa kanyang panibagong ‘life swap’ video. Kamakailan kasi ay nag-trending sa social media ang video ng isang binata na may nasabing hindi maganda tungkol sa mga tricycle drivers. Dumanas nang matinding bashing ang bagets na involved.

Some months ago ay ginawa na ni Donnalyn ang kanyang kauna-unahang ‘life swap’ video kung saan nakipagpalitan ito ng buhay sa isang ordinaryong Pilipino. Isinama rin niya ang mga kapatid na halatang sanay na sanay sa maginhawang buhay. Sa challenge na iyon ay natutunan ni Donnalyn at ng kanyang mga kapatid ang mga paghihirap na pinagdadaanan ng mga less fortunate families. Mixed reactions ang natanggap nito sa naturang video na ang ilan ay tinawag pa siyang ‘insensitive’.

ADVERTISING

Sa bagong life swap video niya ay nakipagpalitan ito sa isang tricycle driver named Boy. Naging tricycle driver si Donnalyn samantalang naging YouTuber/influencer naman si Manong Boy. Nakapag-grocery shopping rin ito na surely ay malaking tulong sa kanyang pamilya ngayong nasa krisis ang bansa.

Donnalyn Bartolome is one of the YouTubers na milyon-milyon na ang subscribers sa YouTube. Bago pa nagka-pandemic ay natapos na nito ang shooting para sa pelikulang ‘Tililing’ ng Viva Films. Ano ang masasabi ninyo sa bagong Life Swap video ng dalaga?