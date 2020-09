VLOG WATCH: DIY Deep Rooting Hair Dye – Rufa Mae Quinto style!

ADVERTISING

BOOBA IS BACK! Yes, nagiging active na naman ang paborito nating komedyante na si Rufa Mae Quinto na ngayo’y nasa Amerika with her beloved hubby, daughter and family.

Isa sa mga worries ng mga tao nang mag-umpisa ang lockdown sa iba’t ibang bansa ay ang pagsara ng mga salons at iba pang service-oriented businesses. Aminado ang aktres na namumuti na ang kanyang buhok kaya naman nasa stage na siya ng buhay niya na kailangan na niyang magkulay ng buhoy from time to time para fresh and young lagi, ‘di ba?

Go, go, go! Fight, Fight, Fight! lang ang peg ng ating beloved Booba. Kinaya nito ang pag-deep rooting o DIY Hair Dye kasi nakakatanda raw ang puting buhok. Stressed na nga sa lockdown, stress pa ba sa hair? Itodo na lang natin ang pagpapaganda!

Kung takot kayo na gawin ito pero kailangan niyo na rin i-push, panoorin ang nakakaaliw yet helpful vlog ni Rufa Mae Quinto. Sana’y magtuloy-tuloy na rin ang upload ng ating reliable na Booba! Pak!

