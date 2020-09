VLOG WATCH: Discover Gerald Anderson’s Beach Workout!

ADVERTISING

MISS MO NA ba ang Kapamilya actor na si Gerald Anderson? Oo, regular pa rin siyang napapanood sa ‘A Soldier’s Heart’ sa iba’t ibang digital streaming platforms ng ABS-CBN, pero iba pa rin ‘yung pakiramdam na feeling mo ay nandyan lang ang binata lalo na kung super faney ka niya!

Kung hindi busy sa pagti-taping para sa ‘A Soldier’s Heart’, Gerald spends most of his time in his private resort na located somewhere in Zambales. Ito ang kanyang ipinasilip sa kanyang vlog channel at tila ito ang personal project niya na talagang pinagtutuunan niya ng pansin. Maliban sa vlogs na ipinapakita kung ano ang hitsura ng lugar at kung anu-ano ang mga amenities na available, sinisigurado naman ng aktor na mananatili siyang fit at disciplined kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagwu-work out!

Perstaym namin makapanood ng Beach Workout, na hindi kami aware na ‘thing’ pala para sa mga fitness buffs na nakatira sa tabing-dagat. Kunsabagay, iba rin siguro ang feeling kung tumatakbo-takbo ka sa beach habang malakas ang hangin. Kumbaga, iba rin ang aura na maibibigay nito sa taong nage-exercise.

Panoorin ang Beach Workout Routine ni Sir Gerald Anderson at malay mo, baka puwede mo rin i-apply ang mga matututunan mo mula sa video na ito sa iyong existing workout plan! Ayos din na pagkatapos magpaka-physical ay swimming sa beach naman ang iyong finale. Naks naman! Literal na beach body ftw!

