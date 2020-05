VLOG WATCH: Jennylyn Mercado and Dennis Trillo sings ‘Starting Over Again’ CoLove

ADVERTISING

NEED SOME INSPIRATION while at home? Trip mo ba mag-emote sa bahay with the most sentimental love songs na nagpo-provoke ng inner feelings? Do you want to Start Over Again?

Don’t look further because real-life lovers Dennis Trillo and Jennylyn Mercado are back with another CoLove! This time, ang classic love song ni Natalie Cole na ‘Starting Over Again’ ang inawit ng magdyowa na miss na miss na natin mapanood together sa TV man o big screen.

Sa mga nakakaalam ng love story nina Dennis at Jennylyn, alam ninyo na maraming pinagdaanan ang kanilang relasyon at sa katunayan, nag-start over talaga ang dalawa. Nagkainlaban, naghiwalay, nagkadebelopan muli sa set ng ‘My Faithful Husband’ at ngayo’y wala ka nang naririnig na any controversies about their renewed relationship na halos four years na rin ‘yata ang itinagal. Winner!

Through their collaborations or ‘CoLove’, nakikita natin ang second chance in love and that anyone can really start over again – puwede pa mag-play ng beautiful music together! Pakinggan ang rendition ng DenJen ng ‘Starting Over Again’ and feel free to browse some of their past collaborations na talaga naman nakakainlab!

