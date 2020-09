VLOG WATCH: Cooking Lemon Pasta in Tagalog Challenge kay Janine Gutierrez (keri pa?!)

By

VERY FLUENT mag-Ingles ang Kapuso actress na si Janine Gutierrez. No wonder na palaging itinotoka sa kanya ang ilang hosting jobs o mga lead roles na kailangan ay palaban sa pag-iingles o pagiging classy ang karakter.

Dahil dito, may assumptions ang ibang tao na hirap ito mag-Tagalog. Kung ikukumpara sa ibang celebrity kids na kasabayan niya, mas fluent managalog ang anak nina Monching at Lotlot. Para patunayan ito, isang special cooking video ang inihain ni Janine para sa kanyang fans and followers sa tulong na rin ng kanyang iniirog na si Rayver Cruz na nagsilbing cameraman. Wow!

Panoorin natin kung kakayanin ba ni Janine ang Cooking in Tagalog Challenge na ito. Bawal mag-Ingles at dapat ay purong Tagalog lang ang pag-iksplika ng aktres patungkol sa kanyang niluluto. Dito ay lumabas ang pagiging komedyante ni Janine kaya naman pati kami ay nabusog hindi lang sa kanyang Lemon Pasta kundi pati na rin sa katatawanan! Siguro oras na rin para bigyan ng comedy roles si Janine, noh? Ano sa tingin niyo?

Bago mag-Pandemic ay nakatakda dapat na ipalabas ang pelikula nila ni Paulo Avelino sa 1st Metro Manila Summer Film Festival. Mapapanood na kaya natin ito sa darating na Disyembre? Abangan!

For the meantime, tayo’y makikain with Ms. Janine Gutierrez! Nomnomers!