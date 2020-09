VLOG WATCH: Carla Abellana, ipinasilip ang pagpapatakbo ng kanyang online business

ADVERTISING

KATULAD ng isang ordinaryong Pilipino na apektado ang kabuhayan dahil sa pandemyang dulot ng Covid-19. Humanap din ng paraan ang Kapuso actress na si Carla Abellana para magkaroon pa ng ibang source of income. Alam naman natin na natigil lahat ng TV at movie shoots na ngayon pa lang paunti-unting pumi-pick up.

Maraming artista ang nag-umpisa ng kanilang online food business. Ang gagawin lang ng customer ay magpadala ng direct message sa kanilang social media, magbayad via bank transfer o e-money, ayusin ang delivery schedule at ayun na – may pagkain ka nang niluto ng isang celebrity!

Iba naman ang naisip na business ni Carla Abellana na inumpisahan niya noong Hulyo. Ito ang ‘The Clean Freak PH’.

Ipinasilip ng Love of my Life star ang ‘behind the scenes’ ng kanyang buhay bilang isang online seller na siya mismo ang nagsasagot sa mga inquiries, nagpapack ng items at nagpapadala sa mga customers niya. Kung interesado kang suportahan si Carla o bet mo talaga ang kanyang items, order na!

