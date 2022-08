VLOG WATCH: CAReoke with Yassi Pressman and Alex Gonzaga

IN CASE you didn’t know, good friends sina Yassi Pressman at Alex Gonzaga. Surprised ba kayo sa combination na ito dahil ’tila polar opposites sila? Kami rin!

Sa bagong literal na paandar ni Yassi Pressman sa kanyang semi-active vlog ay inimbitahan niya ang kanyang good friend na si Alex Gonzaga. Inspired by James Corden’s Carpool Karaoke ay isang ‘CAReoke’ naman ang handog ng dalawa. Maliban sa pagkuwento ng samu’t saring trivia tungkol sa kanilang friendship, inawit din nila ang ilan sa mga kanta ni Alex Gonzaga at dumalaw din sila sa isang branch ng Happy Cup na pagmamay-ari ng Gonzaga sisters.

Interesado ba kayo sa ganap ng mag-friendship? Panoorin na ang two-part video na ito! Enjoy and sing with Alex and Yassi! Chambe pa more! SABAY SABAY!