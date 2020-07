VLOG WATCH: Blackpink’s ‘How You Like That’ Dance Cover by AC Bonifacio

ADVERTISING

BLACKPINK is one of the Best Girl Groups in the World. Ito ang rason kung bakit napakaraming fans ng foursome na ito na kinabibilangan nina Jennie, Rose, Jisoo at Lisa.

Last week ay nagkaroon ng successful comeback ang grupo with their new record-breaking dance hit song ‘How You Like That’. Ito ay maliban sa collaboration nila ng Pop Superstar na si Lady Gaga para sa kantang ‘Sour Candy’, na hanggang ngayon ay inaabangan ng mga fans kung kailan lalabas ang official music video para rito.

Expected na dadami ang mga dance covers ng ‘How You Like That sa YouTube. Isa ang Kapamilya young star na si AC Bonifacio sa mga Blinks (tawag sa Blackpink fans) na gumawa ng dance cover para sa nasabing kanta. At teka, hindi lang basta dance cover, ha? ISANG BONGGANG-BONGGANG cover lang naman ang ginawa ng bagets!

Talagang kinarir nito ang pagiging Blink dahil ginaya lang naman niya ang hair style at fasyon ng kanyang mga idol. Ika nga, mapagkakamalan mo na apat na dalaga ang nagsasayaw dahil ginaya nito ang over-all look, mood and dance mannerisms ng Blackpink members. Kabogera, ‘di ba?!

Want proof? Panoorin ang ‘How You Like That’ dance cover ni AC Bonifacio! Sa totoo lang, puwedeng-puwede na rin mag-audition itong si AC sa mga entertainment companies ng South Korea. Malay natin, baka siya na pala ang susunod sa yapak ni Sandara Park, na namayagpag din bilang visual and rapper ng grupong 2NE1? Alam niyo ba na iisa lang ang management team ng 2NE1 at Blackpink? Paging YG Entertainment! Pinay naman po!

Panoorin ang original music video ng Blackpick para sa kantang ‘How You Like That’! Sayaw na!