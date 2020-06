VLOG WATCH: ‘Bida-Bida’ Jak Roberto, inisnab ang kapatid na si Sanya Lopez!

ADVERTISING

NATURAL na sa magkakapatid ang nag-aasaran at kung minsan pa nga ay nagkakapikunan kahit pa sila’y tumanda na. Perfect example d’yan ang ‘bida-bida’ siblings ng Kapuso network na sina Jak Roberto at Sanya Lopez.

Siguro nga ay sexy and mas matured ang image nina Jak at Sanya sa kanilang TV projects, pero hindi maikakaila na may child-like personality ang dalawang ‘to. Habang hindi busy ang dalawa sa kanilang showbiz commitments ay napagtripan ni Kuya Jak na i-prank ang nakababatang kapatid na dinedma lang naman niya habang nagcecelebrate ng birthday at nagpapa-pancit. Kaloka si Koyah!

“Bakit parang walang pumapansin sa akin?” tanong ng kawawang Sexy Sanya.

Hindi na kinaya ng dalaga ang pandededma sa kanya ng mga tao sa bahay kaya naman nag-walkout na lang ito!

Luh, ano kaya ang finale ng pang-aasar ng kuya sa nakababatang kapatid?

Congratulations nga pala kay Jak dahil natanggap na niya ang kanyang Gold Silver Button Award from YouTube for reaching the 1Million subscriber count! Ngayon ay inaabangan namin ang pambawi ni Sanya sa kanyang Pilyong Kuya! Go Sang’gre Danaya!