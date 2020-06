VLOG WATCH: Bela Padilla’s Watermelon Sugar Ukelele Cover | Harry Styles Original

ADVERTISING

HINDI naman lihim sa followers ng Kapamilya actress na si Bela Padilla na die-hard fan siya ni Harry Styles, na unang nakilala bilang contestant sa The X Factor UK at kalauna’y naging miyembro ng napakasikat na boyband na ‘One Direction‘. Ito ang dahilan kung bakit madalas na may mga fans si Bela na gumagawa ng fan arts kung saan sweet-sweetan sina Harry at Bela sa mga likha nila.

Why don’t we all join Bela Padilla as she goes to the beach, brings out her ukelele, wait for the sunset and watch her cover her idol’s latest single?

Ang ‘Watermelon Sugar‘ ang newest single ng British singer na si Harry Styles. Trending ang official music video ng nasabing awitin dahil punong-puno ito ng mga babaeng kumakain ng… watermelon. Yes, pakwan. Chill lang si Harry with the ladies while eating watermelon na mas matamis pa sa pinakamatamis na sugar! Sugar High indeed!

Panoorin ang swabeng ukelele cover ni Bela Padilla. In the future kaya ay magkakakilala rin sina Harry at Bela? Well, Briton ang tatay ni Bela kaya who knows, baka naman possibleng maging ‘watermelon sugar’ ni Harry si Bela, ‘di ba?! Patikim ng pakwan! Ha-Ha-Ha!

ADVERTISING