VLOG WATCH: Behind the Scenes of ‘O’ with Lauren Young, Jasmine Curtis-Smith, Sarah Carlos and Anna Luna

ONGOING NA ang 2019 Cinema One Originals. Isa sa mga pelikulang kalahok sa nasabing film festival ay ang ‘O’ ni Kevin Dayrit. Bida rito ang magagandang dalaga na sina Jasmine Curtis-Smith, Anna Luna, Sarah Carlos at si Lauren Young.

May katagalan na rin ang huling pelikulang nagawa ni Lauren Young na ‘Overtime’ with Richard Gutierrez way back in 2012 kaya naman excited ito na magbalik sa big screen. Intriguing ang karakter ni Lauren dito bilang si ‘Lollipop’. Literal na madugo ang nasabing vampire-thriller film.

Isa si Lauren Young ngayon sa mga artistang kinakarir ang kanilang YouTube channel habang naghihintay ng bagong teleserye. Kahit madugo ang kanilang pelikula, mukhang masaya naman ang cast and crew behind the scenes.

Kailan ba natin muli mapapanood sa TV si Lauren? Magaling siyang kontrabida at kung susundan ang mga video uploads nito ay mukhang natuto na ito sa kanyang past experience being a ‘diva’ on set.

