VLOG WATCH: ‘BJ’ Girls Yasmien Kurdi, Gabbi Garcia, Valeen Montenegro and Bea Binene in Fukuoka, Japan!

NEED JAPAN INSPIRATION? The Girls of ‘Beautiful Justice’ are here for you!

Nakakatuwa na nakabuo ng isang girl squad ang mga bida at kontrabida ng action series ng GMA-7 na ‘Beautiful Justice’ na kinabilangan nina Yasmien Kurdi, Bea Binene, Gabbi Garcia at Valeen Montenegro. Kung sa programa ay kalaban ng unang tatlong nabanggit ang huli, in real-life ay naka-develop sila ng pagkakaibigang hindi mapapantayan.

Nang matapos ang airing ng ‘Beautiful Justice’ ay nagplano ng trip to Fukuoka, Japan ang BJ girls. Sa bagong travel blog ni Bea Binene ay ipinasilip niya ang ilan sa highlights ng kanilang bonggang-bonggang JaFun trip na puno ng adventures, funny moments, food trip at syempre, kagandahan. Pak na pak!

Watch the two part Fukuoka, Japan Travel Vlog at gamitin ninyo ito bilang inspirasyon para sa next Japan trip ninyo. Madalas ay sa Tokyo o sa Osaka pumupunta ang mga Pinoy Tourists. Might as well explore other places like Fukuoka, ‘diba?

Enjoy this lovely Japan Adventure! Sa mga gustong mag-marathon ng ‘Beautiful Justice’ episodes, puwedeng-puwede niyo na ito gawin sa iFlix! BJ BJ Mode na! HA-HA-HA!