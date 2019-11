VLOG WATCH: Banyo-Oke ni Ogie Alcasid with Lovi Poe: ‘Di Lang Ikaw (The Annulment OST)

ADVERTISING

SUMISIKAT na ang paandar ni Ogie Alcasid na ‘Banyo-Oke’ sa kanyang YouTube channel, huh! Kung sa unang episode nito ay ang misis na si Regine Velasquez ang kanyang featured ka-duet (duh! Dapat lang naman! Wooooo!), this time ay ang anak-anakan na si Lovi Poe ang ka-duet ng talented singer/songwriter.

Sa mga hindi nakakaalam, bago pa naging in-demand TV and movie actress si Lovi Poe ay pumasok ito sa showbiz as a singer. Mas nagclick nga lang ito sa pag-arte lalo na nang tumapang ito sa pagtanggap ng sexy dramatic roles. It paid off naman!

MAY BONUS PA! Namimiss na siguro ni Ogie ang mg aka-tropa niya sa Bubble Gang kaya naman naisipan niya na i-spoof ang ‘Segundo’ music video ni Lovi na ikinatuwa naman ng dalaga. O, ha – who did it better? May dagdag pa na love-related questions na nahirapan pumili si Lovi sa dalawa sa kanyang ex-dyowas!

Palabas pa rin sa mga sinehan nationwide ang ‘The Annulment’ at dito ay nag-duet sina Ogie at Lovi ng OST ng pelikula na ‘Di Lang Ikaw’ na kung hindi kami nagkakamali ay si Ogie din ang sumulat. Nakakatuwa dahil sa Banyo-Oke na ito ay kitang-kita ang galing ni Lovi bilang singer. Bongga!

