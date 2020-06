VLOG WATCH: Balik-Trabaho sa Kapamilya Channel with Yeng Constantino

ADVERTISING

PAUNTI-UNTI na rin nagbabalik ang mga paborito nating artista at singers sa kanilang trabaho. Isa na rito ang Pop Rock Princess ng Pilipinas na si Yeng Constantino.

Kung sa kanyang pagbabalik sa vlogging in the past weeks ay nakafocus ito sa kanyang life in quarantine sa kanilang farm sa probinsya, ngayon ay binabalikan na ng singer/actress ang kanyang pagiging performer by shooting advanced episodes for ASAP. Yes, magiging bongga na ulit ang Sundays natin dahil mapapanood na natin ang mga paborito nating divas mula sa Dos tulad nina Angeline Quinto, KZ Tandingan, Klarisse at s’yempre, si Yenggay!

Curious ba kayo kung ano ang ‘new normal’ under the GCQ? Kung noon ay maraming fans and supporters ang nagwawagayway ng kani-kanilang banners sa studio at isinisigaw ang pangalan ng kanilang iniidolo, ngayon ay limitado na ang mga taong puwedeng sumabak sa studio at a given time. Naka-lockdown din ang mga performers sa iisang hotel!

Panoorin ang interesting ‘new normal’ work set-up ni Yeng sa interesting video na ito. Kayo ba, adjusted na ba kayo sa new normal?

