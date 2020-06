VLOG WATCH: Back to Work sa Kapuso Network ni Carla Abellana under the ‘new normal’

ADVERTISING

KAHIT ang Kapuso Network ng GMA-7 ay back to work na rin these days. Ang ilan sa mga programa nila ay mag-uumpisa na ang taping by next month habang ang ilan naman ay may patingi-tingi na shoot for promotional teasers.

Isa si Carla Abellana sa mga Kapuso stars na lumabas ng bahay para magshoot para sa 70th Anniversary plugging ng GMA-7. Bilang isa sa prime stars ng siyete ay dapat lang naman na present si Carla, huh!

Kasama rin ni Carla ang kanyang lovey dovey na si Tom Rodriguez. Sa vlog na ito ay masisilip natin kung ano ang ‘new normal’ Kitang-kita na si Carla na mismo at ang kanyang assistant na ang nag-make up sa kanya (compared sa dating ‘normal’ na ang mga artista ay sandamakmak ang dalang glam team). Pagdating sa building ng GMA ay naka-face mask, face shield, gloves at kung anu-ano pang protective measures an gating masisilayan. At least, mas panatag ang loob ng mga manggagawa na bumalik sa kanilang pinagsisilbihang network.

Sa ngayon ay wala pang balita kung kailan magre-resume ang taping ng ongoing series ni Carla with Rhian Ramos and Mikael Daez na ‘Love of my Life’. Kung miss niyo na talaga si Carla, panoorin ang ilan sa mga pelikula at teleseryeng nagawa nila ng TomCar!

