VLOG WATCH: Ashley Rivera a.k.a. Petra Mahalimuyak, nagbabalik sa kanyang pa-yummy cooking videos!

NAAALALA NIYO ba si Petra Mahalimuyak? Siya ang kauna-unahang Pinay YouTuber na nagtrend sa social media dahil sa kanyang nakakaaliw na mga skits and dance videos. That was ten years ago. Bentang-benta sa mga netizens ang ‘accent’ na kanyang ginagawa at ang mga kwela and sexy dance videos nito. Kadalasan ay sa banyo ito nagshu-shoot ng kanyang simple but entertaining videos dahil daw mas okay ang lighting doon. Ang pagpopost ng sa YouTube ang naging paraan ng dalaga para aliwin ang sarili habang naka-based sa US.

Kung hindi niyo pa napapansin, ang sexy-comedian ng Kapuso network na napapanood regularly sa Bubble Gang ay si Ashley Rivera a.k.a. Petra Mahalimuyak! Yes, naging aktres na nga ang dalagang kinaaliwan sa social media. Para sa mga OG, hindi si Alex Gonzaga, Baninay o Ivana Alawi ang Reyna ng YouTube kundi si Ashley Rivera a.k.a. Petra Mahalimuyak!

Ngayon ay nagbabalik ang Reyna sa pamamagitan ng pagturo sa ating mga naka-quarantine on how to cook Pochero (Pa-Yummy Edition). As expected, it is an informative cooking video with a special ingredient – comedy!

Nagpost din ito ng Turon Tutorial na perfect for merienda. Hmmm… magtuloy-tuloy na kaya ang pagbabalik ng OG YouTube Queen ng Pinas? Fingers crossed!

