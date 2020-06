VLOG WATCH: Arci Munoz Speed Painting of BTS Jimin – Serendipity

ADVERTISING

CERTIFIED fanatic o parte ng BTS Army ang magandang Kapamilya actress na si Arci Munoz. Hindi naman lihim sa lahat na talagang nainlab na ng todo si Arci sa BTS o Bangtan Sonyeondan na umabot sa puntang pumunta ito sa US at sa South Korea para manood ng concerts ng grupo. Idagdag pa ang dating feature din namin kung saan binisita ni Arci ang mga lugar na espesyal para sa BTS na puwede nang gawin na travel guide ng mga fans na balak mamasyal sa Seoul kapag natapos na ang pandemic.

Sa KPop fandom, meron tayong tinatawag na ‘bias’ o pinakapaboritong miyembro ng grupo. Ang ‘bias’ ni Arci ay ang vocalist/dancer na si Jimin. Lahat na ‘yata ng merchandise na related kay Jimin ay nabili na ng dalaga. Ang kuwarto nga niya ay naging yellow na dahil sa dami ng Chimmy (karakter ni Jimin sa BT21) items na meron ito. S’yempre, bumibili din ito ng items na related sa anim pang ka-miyembro ni Jimin.

To show her appreciation more to Jimin o baka nainspire lang talaga siya sa galing ng kanyang idol, Arci expressed her artistic side once again. This time, sa pamamagitan ng ‘speed painting’ na mula sa music video ng solo song ni Jimin na ‘Serendipity’ na lumabas noong 2017. Napakahusay naman talaga ni Arci! Panoorin ang speed painting ni dala kasama ang napakaraming Chimmy sa video sa baba:

Kung curious kayo sa inspiration ng speed painting vlog na ito, panoorin ang music video ng ‘Serendipity’ ng BTS featuring Jimin!

Ito ang nagpapatunayan na kahit sino talaga ay naiinspire sa grupong BTS. Obvious ban a BTS Army din kami? He-he-he! Stay Gold!